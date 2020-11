Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG… Que doit choisir Lionel Messi pour son avenir ?

Publié le 12 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Bien qu’il soit resté à Barcelone malgré ses envies de départ cet été, Lionel Messi voit toujours son avenir être au coeur des rumeurs. Dans sa dernière année de contrat en Catalogne, que doit faire l’Argentin ?

Durant le dernier mercato, Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone. Finalement, ne souhaitant pas entrer en guerre avec son club, l’Argentin a accepté de rester en Catalogne. Pour autant, l’avenir du sextuple Ballon d’Or reste incertain. En effet, il y a quelques mois, Messi avait gelé les discussions pour sa prolongation. Entrée dans sa dernière année de contrat, La Pulga pourrait donc se retrouver libre l’été prochain, sauf si elle signe un nouveau bail dans les prochains mois. Une priorité qui devrait à coup sûr être celle de la prochaine direction des Blaugrana. En effet, dans quelques semaines, un nouveau président sera élu au Barça. Et en fonction du vainqueur, cela pourrait bien influencer Lionel Messi, qui a donc le choix entre rester ou partir…

Une nouvelle aventure pour Lionel Messi ?