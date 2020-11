Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Messi sort du silence pour le PSG !

Publié le 11 novembre 2020 à 19h30 par Bernard Colas

Ce mercredi, ESPN Argentine a lâché une bombe en révélant l'existence de discussions entre le père de Lionel Messi et le PSG en vue d'une arrivée l'été prochain, lorsque l'Argentin sera en fin de contrat avec le FC Barcelone. Une information rapidement par Jorge Messi.

La saison 2 du feuilleton Messi semble déjà lancée. Malgré la démission de Josep Maria Bartomeu, l'avenir de l'Argentin reste très incertain, lui qui arrive à la fin de son contrat. L'élection présidentielle qui s'annonce au FC Barcelone sera déterminante pour Lionel Messi, mais cela n'empêcherait pas l'entourage du joueur d'entamer les pourparlers en vue d'un départ en 2021. Alors que la piste Manchester City semblait la plus sérieuse jusqu'à aujourd'hui, ESPN Argentine a annoncé ce mercredi que Jorge Messi, père du sextuple Ballon d'Or, serait déjà entré en contact avec le PSG. La direction parisienne aurait fait savoir au clan Messi qu'elle était prête à entamer les négociations en janvier pour l'arrivée de l'attaquant l'été suivant. Un énorme coup serait donc envisagé du côté du Paris Saint-Germain, qui n'a pas encore prolongé les contrats de Neymar et Kylian Mbappé, mais les démentis se sont rapidement enchaînés.

« Arrêtez d'inventer ! », dénonce le père de Messi

Journaliste à la radio espagnole Onda Cero , Alfredo Martinez a rapidement apporté une autre version concernant l'offensive du PSG pour Lionel Messi. « À ce jour, Jorge Messi n'a reçu aucun appel du PSG pour essayer de signer Lionel Messi pour la saison prochaine. Il n'y a eu aucun contact entre lui et l'équipe française. Complètement faux », a-t-il lâché sur son compte Twitter . Même son de cloche du côté de Jorge Messi ! Le père de Lionel Messi n'a pas mis longtemps à clarifier la situation concernant son fils en démentant personnellement les révélations d' ESPN sur Instagram . « Arrêtez d'inventer ! #FakeNews », a martelé l'Argentin.

Le clan Lionel #Messi n’aura pas mis longtemps à démentir l’info d’ESPN Argentine concernant la piste #PSG« Arrêtez d’inventer ! #FakeNews » vient de poster Jorge Messi, son père pic.twitter.com/9UbWtfoUPz — Bernard Cls (@BernardCls) November 11, 2020

L'incertitude plane toujours pour l'avenir de Messi