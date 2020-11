Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar… Leonardo pourrait frapper très fort !

Publié le 11 novembre 2020 à 18h15 par T.M.

Alors que Leonardo négocie actuellement la prolongation de Neymar, le directeur sportif du PSG pourrait notamment être aidé par… Lionel Messi. Explications.

En 2017, le PSG avait frappé très fort avec les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé. Une aventure que le club de la capitale souhaite prolonger. Pour cela, comme l’a bien fait savoir Leonardo, cela négocie en coulisse pour prolonger ces deux stars. Pour ce qui est du Brésilien, sous contrat jusqu’en 2022, Le 10 Sport vous avait dernièrement révélé que les discussions n’étaient pas vraiment avancées. Toutefois, cela pourrait bien s’accélérer dans les mois à venir et le PSG pourrait même frapper d’une pierre deux coups…

Neymar convaincu grâce à Lionel Messi ?