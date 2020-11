Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Lionel Messi activée par Leonardo !

Publié le 11 novembre 2020 à 17h30 par T.M.

N’ayant pas encore prolongé avec le FC Barcelone, Lionel Messi sera donc libre de discuter avec des clubs dès janvier afin de conclure un transfert libre pour l’été 2021. Et selon les derniers échos en provenance d’Argentine, le PSG et Leonardo auraient décidé de passer à l’action pour frapper un très gros coup sur le marché des transferts.

Ça s’agite du côté du PSG. Et le club de la capitale est au centre des gros dossiers qui devraient faire vibrer la planète football dans les prochains mois. Tout d’abord, c’est notamment le cas de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022, le Français se rapprocherait un peu plus chaque jour du Real Madrid. Alors que ce transfert pourrait se conclure l’été prochain, Leonardo devra remplacer le joyau tricolore s’il ne parvenait pas à le prolonger et à le conserver. Et c’est là que le slogan du PSG, « Rêvons plus grand », pourrait bien entrer en action. Ces dernières heures, le feuilleton Cristiano Ronaldo est reparti de plus belle. Annoncée régulièrement dans le viseur du club de la capitale, la star portugaise de la Juventus serait toujours un rêve des Parisiens et elle pourrait donc venir assurer la succession de Kylian Mbappé. A moins que l’absence de ce dernier ne soit finalement palliée par l’arrivée de Lionel Messi. Aujourd’hui au FC Barcelone, l’Argentin est toutefois dans sa dernière année de contrat. Alors que la prochaine direction devrait s’activer pour tenter de prolonger Messi, le PSG aurait de son côté déjà lancé les grandes manoeuvres pour faire venir le sextuple Ballon d’Or.

Des premiers contacts !

Au moment d’évoquer un départ de Lionel Messi, il était avant tout question d’un avenir à Manchester City pour l’actuel joueur du FC Barcelone. Or, à en croire les informations de ESPN Argentine , cela ne serait pas vraiment la réalité du moment. En effet, actuellement, il n’y aurait qu’un seul club qui penserait réellement à entamer des négociations avec Jorge Messi, père et agent de l’Argentin, en janvier : le PSG. D’ailleurs, comme l’a précisé ESPN , Leonardo et la direction parisienne auraient déjà entamé des discussions avec le clan Messi annonçant clairement la couleur. Jorge Messi aurait ainsi été averti que le PSG débutera bel et bien les négociations en janvier et qu’une offre serait préparée pour que Lionel Messi débarque au Parc des Princes en juin 2021. Le début d’un très gros feuilleton ?

« Ça nous a titillés »