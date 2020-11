Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan colossal d’Al-Khelaïfi pour… Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 novembre 2020 à 11h45 par Th.B.

Cristiano Ronaldo est annoncé au PSG et Leonardo n’a pas écarté cette possibilité bien qu’il ait laissé entendre que la situation actuelle ne permettait pas une telle opération. La presse italienne dévoile un plan bien précis de Nasser Al-Khelaïfi avec la star de la Juventus.

Cristiano Ronaldo au PSG ? Depuis le dernier mercato et la déroute de la Juventus en Ligue des champions, le quintuple Ballon d’or, représenté par Jorge Mendes qui entretient une belle relation avec Leonardo, est annoncé comme potentielle recrue du Paris Saint-Germain. Le directeur sportif parisien, lors d’un live Facebook mardi, n’a pas nié un possible transfert en révélant juste que le marché actuel ne permettait pas une opération de cette envergure. Pourtant, les médias italiens y croient. TMW a révélé ces dernières heures que l’été 2021 serait un tournant du feuilleton Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, figure forte du PSG pour le Mondial au Qatar ?