Mercato - PSG : Messi, Cristiano Ronaldo… Qui doit recruter le PSG ?

Publié le 11 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait voir les choses en grand pour le remplacer avec Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Qui faudrait-il alors recruter ?

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait toutefois ne pas rester jusque-là. Si Leonardo tente actuellement de prolonger son joyau, le Français aurait plutôt les yeux rivés vers le Real Madrid qu’il pourrait rejoindre dès l’été prochain. Pour le club de la capitale, ce départ pourrait alors être une énorme perte, mais grâce au gros chèque récupéré, en Espagne on évoque un montant compris entre 100 et 120M€, et le salaire économisé, Leonardo aura une belle marge de manoeuvre pour frapper fort. Et quoi de mieux pour le PSG que de remplacer Mbappé par l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement ? En effet, depuis plusieurs jours désormais, il est question d’un intérêt pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Une succession XXL de Mbappé ?