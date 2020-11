Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition colossale fixée pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 11 novembre 2020 à 10h45 par G.d.S.S.

Si le PSG espère pouvoir attirer Cristiano Ronaldo l’été prochain, il lui faudrait avant tout acter le départ de l’une de ses deux stars actuelles que sont Kylian Mbappé et Neymar. Explications.

« Si on envisage de prendre Cristiano Ronaldo au PSG ? Tout ce qui sort autour de noms comme ça... Mais dans combien de clubs un joueur de ce niveau peut jouer. 5 clubs ? C'est un cercle fermé, le PSG est dans ce cercle et tout le monde parle du PSG... Mais ce sont d'abord des opportunités, des moments... », expliquait Leonardo mardi dans un live Facebook organisé par le PSG sur la rumeur Cristiano Ronaldo. Le directeur sportif du club de la capitale a donc préféré botter en touche concernant l’attaquant portugais de la Juventus, et pourtant, le PSG aurait bien une possibilité de pouvoir se positionner sur CR7. Mais il lui faudrait pour cela consentir à un sacrifice…

Mbappé ou Neymar out pour CR7 ?