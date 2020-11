Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un départ plus que jamais d'actualité pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 10 novembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Alors que Cristiano Ronaldo est lié au PSG depuis plusieurs saisons, le quintuple Ballon d'or pourrait bien être sur le marché l'été prochain. Leonardo pourrait alors réaliser un coup retentissant sur le mercato.

Rêvons plus grand. Le PSG version QSI a clairement affiché ses ambitions. Depuis le début. Le club de la capitale est d'ailleurs passé tout proche de décrocher le Graal en août dernier. Les hommes de Thomas Tuchel se sont qualifiés pour la première finale de Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Pour grandir, Paris a également cherché à recruter de grands joueurs. Et l'ombre de Cristiano Ronaldo n'a jamais été bien loin. Entre temps, le PSG a mis la main sur Neymar et Kylian Mbappé. Deux talents immenses à la hauteur des espérances parisiennes. Alors que le champion du monde français pourrait quitter le club à l'été, son successeur pourrait être son idole. Cristiano Ronaldo se retrouve donc lié, de nouveau, au PSG..

La Juventus prête à sacrifier Cristiano Ronaldo