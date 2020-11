Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, le PSG pourrait jouer un sale tour au Barça avec… Messi !

Publié le 10 novembre 2020 à 19h45 par Th.B.

Ayant déjà formulé un intérêt confirmé par Leonardo cet été, le PSG devrait revenir à la charge pour Lionel Messi à partir du mois de janvier.

Et si le sextuple Ballon d’or venait déposer ses valises aux sein du club de la capitale ? Directeur sportif du PSG, Leonardo garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Lionel Messi dont le contrat avec le FC Barcelone expirera en juin prochain. Comme il l’avait assuré sur le plateau du Canal Football Club en septembre dernier, le dirigeant parisien assurait s’être renseigné cet été sur le dossier alors que le joueur avait demandé à ses dirigeants de rompre son contrat via sa clause. Bien que Messi ait continué à contre coeur avec le FC Barcelone, le PSG n’aurait pas clos ce dossier pour autant.

Nouvelle prise de contact avec le clan Messi ?