Mercato - PSG : Ça bouge en interne pour l'avenir de Neymar !

Publié le 10 novembre 2020 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 10 novembre 2020 à 18h46

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Neymar s'imagine rester dans la capitale. Leonardo a confirmé ce mardi des négociations pour la prolongation du Brésilien, et celles-ci seraient plus avancées que ce que veut faire croire le directeur sportif parisien...

Après avoir animé le mercato estival en 2019 en voulant absolument retourner au FC Barcelone, Neymar refait parler de lui, mais le joueur a changé de position. En effet, l'international brésilien est aujourd'hui heureux dans la capitale et n'envisage plus de changer d'air à l'avenir. Ces dernières semaines, plusieurs médias ont avancé l'hypothèse d'une prolongation pour l'attaquant de 28 ans, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022. « Neymar se sent à l’aise à Paris. Il adore le club et tout a changé par rapport à ses envies de départ. C’est quelque chose qu’il envisage. Il y a déjà des discussions avec le club, mais il n’y a rien de signer, ni rien de fait. Il a changé sa mentalité », assurait notamment ce week-end sur Europe 1 Isabela Pagliari, journaliste d' Esporte Interativo proche des Brésiliens du PSG.

Leonardo confirme les discussions

Invité d'un live organisé par le PSG ce mardi matin, Leonardo n'a pas échappé aux questions des supporters concernant la star parisienne, et l'Italo-brésilien a confirmé l'existence de discussions avec certains joueurs, dont Neymar. « On a engagé des discussions. On doit s'adapter à la réalité économique, mais on pense aux prolongations de Di Maria, Neymar, Mbappé, et même Bernat ou Draxler, on a commencé à discuter et on va intensifier dans les prochaines semaines », a indiqué le directeur sportif du PSG. Dès le mois de juillet, le10Sport.com vous révélait le nouvel état d'esprit dans lequel était Neymar, désormais prêt à poursuivre sa carrière du côté du Parc des Princes. Et cela pourrait vite évoluer.

Le PSG et le clan Neymar confiants pour une prolongation de 5 ans