Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : En difficulté au Barça, Griezmann reçoit des conseils pour son avenir !

Publié le 10 novembre 2020 à 17h30 par T.M.

Pour Antoine Griezmann, les progrès se font rares au FC Barcelone. De quoi éveiller les interrogations autour de son avenir. Doit-il continuer en Catalogne ? Doit-il partir se relancer ailleurs ? Face à ces questions, l’international français a reçu différents conseils.

En répondant favorablement aux sirènes du FC Barcelone en 2019, Antoine Griezmann ne s’imaginait certainement pas être la situation où il est actuellement. En effet, pour le Français, cette expérience en Catalogne s’apparente jusqu’à présent à un énorme cauchemar. En effet, pour sa première saison, le champion du monde était très loin de son rendement, ayant les plus grandes difficultés à trouver sa place sur le terrain et dans un vestiaire qui ne le désirait pas vraiment. Alors que la relation quasiment inexistante avec Lionel Messi représentait très bien ce malaise autour de Griezmann, ce dernier était donc très attendu pour ce nouvel exercice avec les Blaugrana. Mais pour le moment, cela n’a pas vraiment changé pour l’ancien de l’Atlético de Madrid, bien que certains rares progrès sont à noter. Plus que jamais, la situation d’Antoine Griezmann inquiète et les questions autour de son avenir se font de plus en plus nombreuses.

« J’y crois encore en son histoire blaugrana »

Antoine Griezmann doit-il rester ou quitter le FC Barcelone ? France Football a posé la question à plusieurs observateurs, dont certains connaissent très bien le joueur de 29 ans. Ancien entraîneur de la Real Sociedad, Reynald Denoueix a expliqué : « Ça fait de la peine de le voir critiqué comme ça.Ce n’est pas juste.Le problème est collectif.Si c’est toujours le même qui n’y arrive pas, pourquoi on ne le vire pas ? Parfois, il n’est pas là et ça ne marche pas mieux pour autant.Que l’équipe marche mieux et lui va y participer. Mais c’est très compliqué pour que tout fonctionne. Toutes les planètes doivent être alignées. Ce n’est pas le cas à Barcelone en ce moment.Il y a trop de problèmes. (…) Qu’est-ce qu’on peut lui trouver comme défaut dans une équipe qui tourne ? Aucun. Il est bon dans tous les registres. Ils sont rares, ces joueurs-là. Le problème ce n’est pas Griezmann, c’est le Barça. Que le club se remette d’abord à l’endroit.Là, le Barça n’est plus “Mes que un club” ». L’ayant lancé dans le bain au Pays Basque, Martin Lasarte a lui aussi donné son avis. « Moi, j’ai vu un Antoine triste la saison passée. Et ça, ce n’est pas lui. Là, j’ai la sensation que ça va un peu mieux, il commence à retrouver un rôle central.La situation ne peut que s’améliorer pour lui. C’est une nouvelle saison, il n’a plus besoin d’adaptation. Il faut désormais lui donner une vraie importance. De son côté, il ne faut pas qu’il panique, mais ce n’est pas le genre de la maison. Si je peux lui donner un conseil, ce serait de rester lui-même, un homme heureux, souriant, ça c’est Antoine. Je n’aime pas le voir triste. Tout ça viendra avec des buts, un bon classement en Liga, de la régularité. J’y crois encore, en son histoire blaugrana ! », a-t-il lâché.

« La solution, c’est de partir »