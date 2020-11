Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour de Griezmann à l’Atletico ? La réponse !

Publié le 10 novembre 2020 à 9h00 par Th.B.

Transféré au FC Barcelone à l’été 2019 contre un chèque de 120M€, Antoine Griezmann peine à trouver ses marques au sein de l’institution catalane. De quoi ouvrir la porte à un retour à l’Atletico de Madrid ? Koke laisse planer le doute.

Le FC Barcelone compte d’un champion du monde dans ses rangs en la personne d’Antoine Griezmann. Quelques semaines avant le sacre de l’Équipe de France en Russie en 2018, les dirigeants du Barça ont fait des pieds et des mains afin de convaincre le Français de signer au sein de l’équipe blaugrana, un intérêt qui remontait à l’été 2017. Finalement, Griezmann a fait faux bond au club et aux supporters en prolongeant son ancien contrat à l’Atletico de Madrid pour venir à Barcelone un an plus tard, soit en juillet 2019. Pas la meilleure manière de débuter son aventure catalane. Ayant du mal à s’intégrer au jeu et à la philosophie du club culé, Griezmann ne dispose pas d’une place particulière dans le coeur des socios et diviserait en interne au sein de la direction du Barça . Sous contrat jusqu’en juin 2024, Antoine Griezmann pourrait ne pas honorer son engagement jusqu’à son terme. Et pourquoi pas envisager un retour à l’Atletico de Madrid ?

Koke laisse planer le doute pour Griezmann