Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce message fort sur l’avenir de Griezmann

Publié le 7 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que l’incertitude plane toujours concernant l’avenir d’Antoine Griezmann, le joueur du FC Barcelone a vu Rivaldo lui venir en aide.

Malgré quelques améliorations, Antoine Griezmann n’y arrive toujours pas au FC Barcelone. Le Français est toujours en difficulté sur le terrain et ce peut importe où Ronald Koeman décide de l’aligner. Les interrogations continuent donc à se multiplier concernant le champion du monde et son avenir en Catalogne. Alors qu’un départ de Griezmann revient régulièrement sur la table, que ce soit en prêt ou pour un transfert définitif, aux yeux de Rivaldo, cela ne serait clairement pas la bonne solution.

« Le Barça a besoin des meilleurs… »