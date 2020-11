Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman envoie un message fort à deux pépites du Barça !

Publié le 6 novembre 2020 à 22h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait pu laisser partir deux pépites de son centre de formation en les personnes de Carles Aleña et Riqui Puig. Mais Ronald Koeman compte laisser une chance aux deux milieux de terrain de prouver leur valeur.

Depuis quelque temps désormais, le FC Barcelone est réputé pour laisser aux jeunes joueurs prometteurs issus de son réputé centre de formation La Masia, une chance de figurer dans l’équipe première. C’était le cas de Xavi Hernandez, d’Andrés Iniesta, de Lionel Messi ou encore plus récemment de Sergio Busquets pour ne citer qu’eux. Néanmoins, à part Ansu Fati, le Barça peine désormais à faire sortir des joueurs de son centre et à s’appuyer sur eux. C’est le cas de Carles Aleña qui a d’ailleurs été prêté au Betis Séville la saison passée et de Riqui Puig dont la porte lui était présentée cet été.

Koeman va laisser une chance à Aleña et Puig !