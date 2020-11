Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 6 novembre 2020 à 21h15 par H.G.

Alors que Neymar est actuellement en discussion pour prolonger son bail au PSG, Rivaldo estime que son compatriote ne ferait pas un mauvais choix en renouvelant son contrat dans la capitale française.

Un an après le feuilleton de son retour avorté au FC Barcelone, le PSG et Neymar sont de nouveau assis à la table des négociations. Seulement voilà, cette fois, ces discussions n’ont pas pour objet une velléité de départ de l’international brésilien, mais bien la possibilité d’une prolongation de son contrat expirant en juin 2022. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les grandes manoeuvres orales ont été lancées pour prolonger l’ancien joueur de Santos, bien qu’aucune offre concrète ne lui ait encore été formulée à l’heure actuelle, chose qui ne devrait néanmoins pas tarder. En attendant, comme nous vous l’avions également révélé, Neymar est plus épanoui que jamais au PSG et à Paris, et tous les feux sont au vert pour que son avenir s’inscrive plus longtemps dans la capitale française. Et aux yeux de Rivaldo, ancien joueur du FC Barcelone, le numéro 10 parisien aurait tort de ne pas renouveler son bail au sein des pensionnaires du Parc des Princes, celui-ci considérant que le PSG peut permettre à Neymar d’atteindre ses objectifs collectifs et individuels.

« S'il s’y sent heureux, il n'a aucune raison d’hésiter »