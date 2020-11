Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi aurait une idée claire avec Thiago Motta !

Publié le 6 novembre 2020 à 18h45 par A.M.

L'avenir de Thomas Tuchel semblant s'inscrire en pointillés du côté du PSG, le nom de Thiago Motta reviendrait avec insistance en coulisse, même pour assurer un simple intérim.

Alors que l'étau se resserre pour l'avenir de Thomas Tuchel, plusieurs noms circulent du côté du PSG afin de succéder au technicien allemand. Massimiliano Allegri semble être la grande priorité de Leonardo, mais d'autres techniciens sur le marché sont susceptibles d'intéresser le club de la capitale. C'est notamment le cas de Mauricio Pochettino qui aurait des partisans au sein de l'état major parisien à Doha. Et ce n'est pas tout puisque Thiago Motta serait également dans le viseur du PSG où il aurait maintenu le contact avec Nasser Al-Khelaïfi.

Motta pourrait assurer l'intérim après Tuchel