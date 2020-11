Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La date du transfert d'Haaland déjà connue ?

Publié le 6 novembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Encore et toujours sous le feu des projecteurs au Borussia Dortmund, Erling Haaland déchaîne les passions. Si son club a démenti l’existence d’une clause de libération pour l’été 2022, le départ du Norvégien serait tout de même facilité.

Cette saison encore, Erling Haaland semble parti pour mettre l’Europe à ses pieds. Avec quatre buts en trois matchs, le Norvégien débute sur les mêmes bases que l’an dernier, ce qui suscite d’autant plus le regard des écuries majeures. Au Real Madrid, si sa venue n’est pas au programme de cet été, avec une priorité accordée à Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, une offensive serait bien prévue pour 2022. Et si le Borussia Dortmund a démenti l’existence d’une clause de libération de 75M€ dans le contrat de son crack, la porte pourrait tout de même être ouverte dans deux ans.

Un accord verbal entre Raiola et Dortmund ?