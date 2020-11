Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel préparerait déjà son départ !

Publié le 6 novembre 2020 à 14h15 par A.M.

Sur la sellette sur le banc du PSG où son contrat arrive à échéance en juin prochain, Thomas Tuchel, conscient de la situation, commencerait déjà à tâter le terrain pour son futur en dehors du club de la capitale.

Conscient de la situation plus que délicate dans laquelle il se trouve, Thomas Tuchel sait que son avenir à moyen terme ne passe plus par le PSG. « Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra », confiait à ce sujet l'Allemand à Sky Sports. Et pour cause, même si la direction parisienne décide de ne pas se séparer de Thomas Tuchel à court terme, une prolongation est totalement impensable alors que son contrat prend fin en juin prochain. Autrement dit, que ce soit maintenant ou à la fin de la saison, le départ de l'Allemand est inévitable.

Tuchel prépare l'après-PSG