Mercato - PSG : Leonardo prend une décision tonitruante pour l'avenir de Tuchel !

Publié le 6 novembre 2020 à 12h15 par A.M.

En conflit avec Thomas Tuchel, Leonardo aurait tranché, il veut se séparer de l'Allemand. Mais pour cela, il attend l'aval de Doha qui doit débloquer des fonds pour payer les indemnités de licenciement.

La situation de Thomas Tuchel devient difficilement soutenable. Entre les résultats décevants en Ligue des Champions et ses choix tactiques régulièrement pointés du doigt, l'Allemand est sur la sellette et le sait. « Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra », assurait-il ces derniers jours au micro de Sky Sports. L'autre problème majeur est la relation qu'il entretient avec Leonardo. Et visiblement, le directeur sportif du PSG aurait déjà tranché pour l'avenir de son entraîneur.

Leonardo veut virer Tuchel et attend le feu vert de Doha