Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel connait déjà son avenir !

Publié le 5 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que son contrat prend fin en juin prochain, Thomas Tuchel affiche sa lucidité concernant son avenir au PSG à court terme.

En conflit avec Leonardo et sous le feu des critiques depuis quelques semaines concernant ses choix tactiques, Thomas Tuchel voit son contrat prendre en fin en juin prochain. Conscient de la situation, le technicien allemand sait que son avenir à moyen terme ne passe plus au PSG. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Thomas Tuchel a déjà été contacté par d'autres clubs au sujet de son avenir. Par conséquent, l'Allemand a les idées claires concernant son avenir à Paris.

Tuchel est conscient que son avenir s'écrit loin du PSG