Mercato - Manchester United : Solskjaer sur le départ ? La réponse !

Publié le 4 novembre 2020 à 15h58 par La rédaction

Alors que Manchester United réalise un début de saison plus que poussif, Ole Gunnar Solskjaer ne serait pas en danger pour sa place d’entraîneur contrairement à ce que certains médias ont laissé entendre.