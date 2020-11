Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel ferait un incroyable reproche à Leonardo en coulisses !

Publié le 4 novembre 2020 à 13h15 par A.M.

Conscient que son avenir n'inscrit plus au PSG à moyen terme, Thomas Tuchel serait frustré que Leonardo n'affiche pas clairement sa position au sujet de son avenir.

En fin de contrat en juin prochain, Thomas Tuchel a conscience qu'il ne devrait pas rester au PSG au-delà de son bail. « Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra », confiait-il au micro de Sky Sports. Il faut dire que sa relation avec Leonardo est conflictuelle et l'Allemand n'est pas sans savoir que son directeur sportif cherche un nouvel entraîneur. Sans la crise du Covid, Thomas Tuchel aurait d'ailleurs peut-être déjà été licencié.

Tuchel veut que Leonardo soit clair pour son avenir

Quoi qu'il en soit, Thomas Tuchel serait très remonté en coulisses et reprocherait à Leonardo ne pas communiquer clairement sur son avenir selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste de RMC Sport . L'entraîneur du PSG aimerait être fixé le plus rapidement afin que ce soit clair dès aujourd'hui. En attendant, le contrat de l'Allemand prend fin en juin prochain et tant que Leonardo sera le directeur sportif du club parisien, il est extrêmement improbable que Thomas Tuchel soit prolongé...