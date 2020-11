Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible sortie de Thomas Tuchel sur son avenir !

Publié le 3 novembre 2020 à 21h45 par A.D.

Engagé jusqu'en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel ne devrait pas aller au-delà de son contrat actuel. Décrié ces dernières semaines, le coach allemand a fait passer un message pessimiste sur son avenir.

Arrivé au PSG à l'été 2018, Thomas Tuchel pourrait vivre ses derniers mois sur le banc parisien. Engagé jusqu'en juin 2021, le coach allemand ne semble plus être en odeur de sainteté dans le club de la capitale. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, les hautes sphères parisiennes devraient attendre sagement la fin de son contrat pour le remplacer. En d'autres termes, Thomas Tuchel devrait recevoir aucune offre de prolongation et devrait quitter le PSG à l'issue de la saison. Un scénario que le principal intéressé semble déjà avoir accepté.

«A un moment donné il faut arrêter de rêver»