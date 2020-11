Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Meunier explique son départ !

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Thomas Meunier s'est engagé en faveur du Borussia Dortmund. Présent en conférence de presse ce mardi, l'international belge a dévoilé les raisons de son départ du club parisien.

Après quatre saisons passées au PSG, Thomas Meunier a fait ses valises cet été. Engagé jusqu'en juin dernier avec le club de la capitale, l'international belge a pris la direction du Borussia Dortmund. Contrairement à Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Meunier n'a pas étendu son bail de deux mois pour participer au Final 8 avec le PSG. Une décision qu'Edinson Cavani, actuellement à Manchester United, a également prise. Pour remplacer Thomas Meunier, Leonardo s'est activé en coulisse cet été. Et après plusieurs semaines de dur labeur, le directeur sportif du PSG a finalement déniché l'homme de la situation : Alessandro Florenzi. En effet, Leonardo est parvenu à trouver un accord avec l'AS Rome pour le prêt avec option d'achat du latéral droit de 29 ans. Le 11 septembre, l'ancien du Milan AC a donc pu officialiser l'arrivée d'Alessandro Florenzi. Et en seulement quelques semaines au PSG, le défenseur italien a déjà mis tout le monde d'accord et fait oublier le départ de Thomas Meunier. De son côté, le Belge ne regrette pas du tout son choix d'avoir rejoint le Borussia Dortmund. Après des débuts compliqués à cause du coronavirus et de pépins physiques, Thomas Meunier se sent désormais comme un poisson dans l'eau dans le club de la Ruhr. Interrogé en conférence de presse d'avant-match ce mardi (Bruges-Dortmund), le protégé de Lucien Favre a a justifié son départ du PSG avant de faire part de son immense bonheur de défendre les couleurs du BVB.

«J'avais besoin d'une nouvelle expérience, d'un nouvel environnement...»