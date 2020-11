Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous de la décision fracassante du Bayern pour Alaba

Publié le 3 novembre 2020 à 19h15 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat semblait se dessiner à terme pour David Alaba, qui figure sur les tablettes du PSG, le Bayern Munich a décidé de ne pas céder aux demandes de l’entourage de l’Autrichien, et ce pour plusieurs raisons.

Prolongera, ne prolongera pas ? À en croire le témoignage de Herbert Hainer, président du Bayern Munich, David Alaba disputerait sa dernière saison au sein de son club formateur. En effet, en raison d’un salaire réclamé trop important, le comité de direction bavarois a pris la décision de retirer l’offre de prolongation qui s’élevait à 17M€ par an pendant cinq saisons. Le Bayern Munich aurait pu offrir à Alaba ce qu’il demandait d’un point de vue financier, mais en a décidé autrement pour deux raisons bien précises.

Le Bayern, pas prêt à tout chambouler pour Alaba