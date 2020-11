Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle réunion décisive pour David Alaba ?

Publié le 3 novembre 2020 à 1h45 par A.D.

Comme l'a annoncé son président Herbert Hainez, le Bayern Munich ne compte plus formuler la moindre offre de prolongation à David Alaba. Malgré tout, une nouvelle réunion devrait se tenir entre la direction bavaroise et le clan du joueur pour trouver un terrain d'entente.

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba serait condamné à quitter le Bayern dans les mois à venir. Faute d'accord avec le clan du joueur, la direction bavaroise a décidé d'abandonner l'idée de le prolonger. « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons. Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre » , a fait savoir Herbert Hainez. Malgré cette sortie du président du Bayern, David Alaba ne serait pas assuré de faire ses adieux à Munich en 2021.

Une ultime réunion au sommet entre le Bayern et Alaba ?