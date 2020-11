Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour David Alaba !

Publié le 2 novembre 2020 à 19h45 par A.C.

Hans-Dieter Flick, coach du Bayern Munich, a émis un souhait clair pour l’avenir de David Alaba.

C’est le gros dossier du moment, en Bavière. Considéré comme l’un des leaders de l’équipe, David Alaba se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat avec le Bayern Munich. Les prolongations ne se passent d’ailleurs pas bien du tout... et semblent interrompues, depuis la sortie fracassante d’Herbert Hainez : « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons » a déclaré le président du Bayern Munich. « Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre ». Une occasion en or pour Leonardo et le Paris Saint-Germain, mais également pour le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City.

« Je serais très heureux si David restait au club au-delà de la saison actuelle »