Mercato - PSG : Barcelone prêt à sauter sur l’occasion pour Alaba ? La réponse !

Publié le 2 novembre 2020 à 14h45 par La rédaction

Le président du Bayern Munich a annoncé ce dimanche que le club retirait son offre de prolongation de contrat pour David Alaba. Une aubaine pour les équipes intéressées par le joueur, sauf pour le FC Barcelone en grande difficulté financière.

L’avenir de David Alaba au Bayern Munich est plus que jamais menacé. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le joueur et ses représentants ont entamé des négociations avec les dirigeants bavarois pour prolonger le bail, mais les choses ne se passent pas comme prévues. Son agent Pini Zahavi se montrerait très exigeant et demanderait notamment un salaire élevé. Les discussions sont dans l’impasse et ce dimanche, le président du Bayern Munich a pris tout le monde de court en annonçant que le club retirait son offre de prolongation de contrat. « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne vu les moments difficiles que nous traversons. Nous avons dit à l'agent de David que nous voulions une réponse d'ici la fin octobre, mais sa réponse n'est arrivée que samedi. Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre » a déclaré Herber Hainer.

Le FC Barcelone n'a pas les moyens d 'attirer Alaba