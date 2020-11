Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba aurait pris une décision retentissante !

Publié le 2 novembre 2020 à 10h45 par G.d.S.S.

Visiblement mécontent de l’offre de prolongation de contrat formulée par le Bayern Munich, David Alaba envisagerait de quitter le club allemand dans les prochains mois. Une aubaine pour le PSG ?

Interrogé ces dernières heures par la presse allemande, le président du Bayern Munich a fait une annonce de taille sur l’avenir de David Alaba : « Nous lui avons proposé une très bonne offre que nous estimions juste et extrêmement bonne (…) Notre directeur sportif Hasan Salihamidzic a ensuite contacté l'agent, qui lui a expliqué que cette offre n'était pas encore bonne et que nous devions en offrir davantage. Nous avons donc décidé de nous retirer complètement, et il n'y a plus d'offre », a expliqué Herbert Hainer. De bon augure donc pour le PSG, qui lorgne sur Alaba depuis plusieurs mois et envisagerait de l’attirer au Parc des Princes. D’ailleurs, le défenseur du Bayern Munich aurait perdu patience abc ses dirigeants…

Alaba au bras de fer avec le Bayern ?