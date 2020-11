Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition fixée pour l'avenir de cette pépite de Tuchel ?

Publié le 2 novembre 2020 à 10h15 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kays Ruiz-Atil aurait reçu une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Toutefois, l'entourage de la pépite de 18 ans voudrait évaluer son temps de jeu avant de répondre à cette proposition.

Alors qu'il gravit les échelons à vitesse grand V, Kays Ruiz-Atil fait désormais partie du groupe de Thomas Tuchel. Toutefois, la pépite de 18 ans pourrait bientôt quitter le PSG parce qu'il sera en fin de contrat en juin. Pour ne pas voir Kays Ruiz-Atil partir dans les prochains mois, Leonardo lui aurait proposé un nouveau contrat. Une offre à laquelle le clan du joueur n'aurait pas encore répondu pour une raison simple.

L'avenir de Kays Ruiz dépendrait de son temps de jeu