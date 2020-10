Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour conserver ses pépites, Tuchel a les cartes en main !

Publié le 31 octobre 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG dispose de nombreux jeunes prometteurs dans son centre de formation et qu’il entend les conserver à moyen et long terme, Thomas Tuchel devra maintenant leur accorder du temps de jeu pour les convaincre de rester. Et la cascade d’absences que subit actuellement le club de la capitale pourrait s’avérer être l’occasion parfaite pour cela.

Être une jeune pépite dans un club de l’envergure du PSG n’est jamais chose aisée. Et pour cause, dans ce type d’écuries, les places sont chères et sont déjà occupées par des joueurs confirmés. Les jeunes pousses issues du centre de formation doivent donc prendre leur mal en patience et être en mesure de saisir toutes les opportunités qui sont offertes. Et justement, si le PSG traverse une période délicate dernièrement avec un nombre conséquent d’absents pour cause de blessures (Neymar, Marco Verratti, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Juan Bernat, Leandro Paredes...), cela pourrait s’avérer être l’occasion idéale pour certains jeunes de se frayer un chemin vers une place dans l’équipe de Thomas Tuchel.

« On progresse plus à l'entraînement avec Rafinha et Verratti qu'avec les U 19 »

Kays Ruiz, Bandiougou Fadiga, Timothée Pembélé, Xavi Simons, Edouard Michut, Kenny Nagera… Ces jeunes parviennent à se mettre en évidence avec l’équipe U19 du PSG et toquent de plus en plus à la porte de l’équipe première entraînée par Thomas Tuchel. Les trois premiers cités dont d’ailleurs fréquemment appelés dans les groupes convoqués par le technicien allemand, tandis que Kayz Ruiz a déjà eu l’occasion d’entrer en jeu à plusieurs reprises. Plus encore, ils ont également l’opportunité de participer à l’entrainement de l’équipe professionnelle du PSG, ce qui leur donne l’occasion de côtoyer des stars mondiales telles que Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore Marquinhos, tout en s’inspirant de Presnel Kimpembe, la grande réussite de Paris en terme de formation ces dernières années. Et comme l’a confié le proche d’un jeune titi parisien au Parisien , ce type d’opportunité s’avère précieux pour leur progression : « On progresse plus à l'entraînement avec Rafinha et Verratti qu'avec les U 19 ». Maintenant, face à la cascade de blessures actuelle, ces jeunes pousses pourraient avoir l’occasion de franchir un palier, à savoir entrer un temps dans la rotation de l’équipe première du PSG. Tout est désormais entre les mains de Thomas Tuchel, mais il semble en tout cas clair que ces jeunes auront la ferme intention de démontrer leur valeur si une occasion leur est offerte. « Tuchel parle avec les jeunes et son adjoint (Zsolt Löw) aussi. Les joueurs sont accueillants et on sent vraiment une très bonne ambiance dans le groupe, complète un intime d'une autre pépite. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. J'espère que le coach va leur donner de la place, surtout qu'avec la suppression de la Coupe de la Ligue, on avait peur que les occasions soient rares », poursuit ce même proche d’un jeune parisien.

Thomas Tuchel doit les convaincre qu'ils ont leur place au PSG

Il faut dire que l’enjeu est de taille pour le PSG. En effet, au-delà d'éventuellement octroyer à Thomas Tuchel de nouvelles forces dans la rotation en réaction aux nombreuses absences, cela pourrait offrir l’occasion au club de la capitale de corriger le tir dans la gestion de ses jeunes pousses. Celle-ci a été vivement épinglée dernièrement après les départs au terme de leur contrat aspirant de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche, respectivement au Bayern Munich et à l’ASSE, alors que Leonardo souhaitait pourtant les conserver. Après avoir ouvertement critiqué l’attitude de certains clubs, qui ne manquent pas de contacter les entourages des jeunes pour les convaincre dans le dos de leur écurie, le directeur sportif du PSG n’a visiblement pas l’intention que les fiascos de cet été se répètent une nouvelle fois. De ce fait, l’Italo-brésilien a pris les devants. Il a notamment trouvé un accord avec Edouard Michut pour son premier contrat professionnel jusqu’en 2023, ainsi qu’un accord avec El Chadaille Bitshiabu (15 ans) pour un contrat aspirant là-aussi jusqu’en 2023. Et Leonardo ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin ! En effet, comme l'a annoncé Abdellah Boulma en août dernier, des discussions ont débuté avec l’entourage de Kayz Ruiz pour une prolongation de son bail expirant en juin prochain et une offre lui aurait même déjà été transmise. De même, d’après les informations de Fabrizio Romano, le PSG aurait l’intention de renouveler le contrat de Xavi Simons pour cinq années supplémentaires, son premier bail professionnel s’achevant en 2022, et ce alors que des écuries anglaises s’intéresseraient à son profil en plus du FC Barcelone, qui aimerait récupérer sa pépite partie en 2019. Pour les convaincre, encore faudra-t-il leur montrer qu’ils ont bien une place au PSG, et c’est là la mission qui se profile pour Thomas Tuchel. Reste maintenant à savoir si l’ancien entraineur du Borussia Dortmund profitera du contexte actuel pour offrir à certains d’entre-eux des minutes au cours des rencontres à venir.