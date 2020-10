Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bartomeu, crise... Les malheurs du Barça causés par Neymar ?

Publié le 31 octobre 2020 à 10h45 par D.M.

Le conseil d'administration de l'ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, aurait la conviction que le départ de Neymar aurait profondément impacté le projet du club et causé sa chute. Explications.

Agé de 28 ans, Neymar est désormais un homme heureux à Paris. Comme annoncé par le 10 Sport, l'attaquant est aujourd’hui épanoui au PSG, Pourtant, l’histoire entre le club parisien et l’attaquant brésilien a failli se terminer lors de l’été 2019. Arrivé dans la capitale en 2017, Neymar n’avait pas caché ses envies de départ et avait sérieusement envisagé un retour au FC Barcelone. Plusieurs réunions s’étaient déroulées durant le mercato estival, mais aucun accord n’avait été trouvé. Finalement, le joueur auriverde est resté au PSG et est notamment parvenu à atteindre la finale de la Ligue des champions la saison dernière avec son équipe. Sous contrat jusqu’en 2022, Neymar se plait désormais à Paris et n’est pas opposé à l’idée de prolonger son aventure, même si pour l’heure, aucune offre n’a été transmise selon nos informations exclusives du 23 octobre.

Le départ de Neymar a été le début de la fin pour Bartomeu