Mercato - Barcelone : Dembélé, Fati, Trincao... Le Barça prend une grande décision !

Publié le 31 octobre 2020 à 10h00 par D.M.

Le FC Barcelone s’attend à des offres cet hiver pour Ousmane Dembélé, Francisco Trincao et Ansu Fati. Mais le club catalan ne compterait pas se séparer de son trio offensif.

Après une lourde défaite samedi dernier lors du Clasico face au Real Madrid, le FC Barcelone est parvenu à retrouver la victoire en Ligue des champions. Ce mercredi, les hommes de Ronald Koeman ont battu la Juventus (0-2) grâce à des buts d’Ousmane Dembélé, qui retrouve son niveau après plusieurs blessures, et de Lionel Messi. Une rencontre durant laquelle la jeunesse du Barça s'est mise en avant avec Pedri ou encore Ansu Fati. Deux jeunes joueurs considérés comme l’avenir du FC Barcelone. Agé de 20 ans, Francisco Trincao, même s’il n’est pas entré en jeu en Ligue des champions, est également considéré comme un espoir du club catalan et à l’instar de ses jeunes coéquipiers, attire le regard de nombreux clubs européens.

Pas de départ pour Dembélé, Fati et Trincao cet hiver