Barcelone - Malaise : Koeman adresse un message fort à Ousmane Dembélé !

Publié le 30 octobre 2020 à 21h30 par A.D.

Peu épargné par les blessures depuis son arrivée au FC Barcelone, Ousmane Dembélé reprend du poil de la bête. Interrogé en conférence de presse sur son attaquant français, Ronald Koeman a lâché ses vérités sur sa situation.

Depuis son transfert au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a eu d'immenses difficultés à enchainer les grosses performances. Et ce, à cause de ses pépins physiques à répétition. De retour de blessure depuis peu, Ousmane Dembélé semble retrouver des couleurs depuis quelques matchs. Pour le plus grand bonheur de Ronald Koeman, qui a tenu à lui faire passer un message fort.

«Le plus important reste qu’il se sente bien physiquement»