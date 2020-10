Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Messi… C’était couru pour le Barça avec cette recrue

Publié le 31 octobre 2020 à 7h00 par Th.B.

Pourtant courtisé par le Bayern Munich notamment à l’intersaison, Sergiño Dest a privilégié le FC Barcelone afin de jouer sous la houlette de Ronald Koeman et aux côtés de Lionel Messi.

C’était l’un des dossiers qui a animé une partie du mercato estival. Bien qu’il n’avait à son actif qu’une saison en tant que professionnel à l’Ajax Amsterdam, le jeune Sergiño Dest (19 ans) a démontré assez pour susciter les intérêts du PSG, du Bayern Munich ainsi que du FC Barcelone. Appréciant le FC Barcelone depuis son enfance, l’international américain disposant de la nationalité néerlandaise s’est laissé convaincre par Ronald Koeman et la possibilité de jouer avec « le meilleur joueur du monde » en la personne de Lionel Messi.

Le Barça peut remercier Koeman et Messi pour Dest