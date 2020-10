Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrue de Koeman qui en rajoute une couche sur son transfert !

Publié le 27 octobre 2020 à 22h30 par La rédaction

Après huit ans à l'Ajax et une saison dans l'équipe première, Sergiño Dest a rejoint le FC Barcelone. Le latéral américain se réjouit de ce transfert.

Le FC Barcelone pense déjà aux prochains mercatos. Les blaugranas pourraient discuter de plusieurs échanges avec la Juventus à l'occasion du déplacement en Ligue des Champions. Mais la direction s'activerait aussi sur Ryan Gravenberch, un jeune milieu de l'Ajax. Nommé cet été, Ronald Koeman entend remodeler son effectif avec un accent néerlandais. Alors que Memphis Depay et Georginio Wijnaldum étaient ses priorités, sa seule recrue est arrivée des champions d'Eredivisie. Sergiño Dest est venu compenser le départ de Nelson Semedo contre 21M€. L'ancien Amstellodamois a souvent partagé son plaisir de rejoindre la Catalogne.

« Mon rêve est devenu réalité, je joue pour Barcelone »