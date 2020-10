Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce constat accablant sur le recrutement de Longoria...

Publié le 31 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM a connu un mercato mouvementé, aucun n'avant-centre n'a toutefois été recruté. Et selon Gérard Gili, cela pose problème à André Villas-Boas

Contraint à se montrer inventif sur le marché des transferts, l'OM a toutefois réussi à recruter cinq joueurs en déboursant simplement 8M€ intégralement investis sur Luis Henrique. Pape Gueye et Yuto Nagatomo, sont arrivés libres, tandis que Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance ont été respectivement prêtés par le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Par conséquent, l'OM a du faire des choix et s'est résolu à ne pas recruter d'avant-centre. Une situation qui place André Villas-Boas dans une situation inconfortable comme l'explique Gérard Gili.

«Dans ce métier, on est parfois obligé de défendre des choses auxquelles on ne croit pas»