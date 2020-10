Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cet énorme coup, Leonardo est déjà largué !

Publié le 31 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Kalidou Koulibaly n'a finalement pas quitté Naples et assure qu'il n'est pas près de partir.

Cet été, Leonardo a du faire des choix. Confronté à des difficultés économiques liées à la crise du Covid-19, le PSG n'a pas pu combler tous ses manques sur le mercato et n'a ainsi pas remplacé Thiago Silva qui est parti libre pour rejoindre Chelsea. Et pourtant, Leonardo a longtemps tenté d'attirer Kalidou Koulibaly, un joueur hors d'atteinte financièrement et qu'il n'est pas près de voir débarquer à Paris.

Koulibaly ne compte pas partir