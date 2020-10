Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dans ces deux dossiers, Leonardo est très mal embarqué !

Publié le 30 octobre 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Kalidou Koulibaly et de Christian Eriksen, tout indique que le club de la capitale risque de n’avoir d’autres choix que de revoir ses plans. Et pour cause, les deux joueurs ont quelque peu fermé la porte à une possible arrivée dans la capitale française.

Si la fenêtre estivale des transferts 2020 s'est achevée le 5 octobre dernier, le travail de Leonardo est loin d’être terminé pour autant. En effet, le directeur sportif du PSG doit dès maintenant plancher sur le mercato hivernal à venir. Une fois encore, l’Italo-brésilien risque de devoir travailler au coeur d’un contexte financier des plus complexes en raison de l’impact économique de la pandémie de Covid-19. Le PSG va subir la deuxième vague de celle-ci de plein fouet dans la mesure où il disputera ses futures rencontres au Parc des Princes à huis clos au moins jusqu’au 1er décembre, un deuxième confinement de la population ayant été instauré en France par le Gouvernement. Le club de la capitale va ainsi de nouveau perdre nombreux revenus. Par conséquent, Leonardo devra une nouvelle fois devoir se montrer créatif cet hiver s’il souhaite renforcer l’effectif du PSG. Et un coup dur vient maintenant s’ajouter à ce climat complexe, à savoir que deux joueurs annoncés sur les tablettes parisiennes ont tous deux indirectement fermés la porte à une arrivée à Paris prochainement.

Kalidou Koulibaly ne veut pas quitter le Napoli !

Le premier d’entre-eux n’est nul autre que Kalidou Koulibaly. Alors que le PSG était annoncé comme étant à la recherche d’un nouveau défenseur central destiné à prendre la succession de Thiago Silva cet été, le joueur du Napoli a vu son nom être lié au club parisien à plusieurs reprises. Mais bien qu’il était également annoncé dans le viseur de Manchester City, le Sénégalais est finalement resté à Naples. Et visiblement, il ne souhaite pas en partir de sitôt. En effet, interrogé par Sky Sport ce jeudi soir, Kalidou Koulibaly a confirmé qu’il avait été très sollicité cet été. Pour autant, le joueur de 29 ans a clamé tout son bonheur d’évoluer au Napoli. « Si je songe à prendre ma retraite ici ? Oui, j'aime Naples et Naples m'aime. Et c'est l'important. J'ai encore trois ans de contrat et je reste calme. Les équipes me sollicitent, mais je suis toujours là. Je suis très attaché à ce maillot, je veux le mouiller pour les fans. Je suis impliqué à 100% dans ce projet », a-t-il confié. Le PSG est donc fixé dans ce dossier et risque donc de n’avoir d’autres choix que de se concentrer sur d’autres cibles afin de renforcer sa charnière centrale.

Christian Eriksen prêt à faire un choix surprenant pour son avenir ?