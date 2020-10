Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christian Eriksen ouvre une porte pour son avenir !

Publié le 30 octobre 2020 à 10h45 par La rédaction

Dans une situation chaque jour plus délicate à l’Inter Milan, Christian Eriksen semble voué à un départ en janvier. Notamment courtisé par le PSG et Leonardo, le Danois n’exclut pas de retourner un jour dans son club formateur.

Alors qu’il n’a même pas encore fêté sa première année à l’Inter Milan, Christian Eriksen semble déjà destiné à faire ses valises. Très peu utilisé par Antonio Conte, le Danois se trouve dans une impasse. Les Nerrazurri sont ouverts à un départ du milieu de terrain de 28 ans dès janvier, et de grosses écuries seraient déjà positionnées sur le dossier, comme le Paris Saint-Germain. Leonardo, qui surveillait déjà la situation de l’ancien de Tottenham cet été, pourrait passer à l’attaque, mais il faudra composer avec la concurrence du Bayern Munich.

Eriksen ouvert à un retour au Danemark