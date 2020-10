Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les confidences de Christophe Galtier sur l’avenir de Luis Campos !

Publié le 30 octobre 2020 à 10h15 par T.M.

Depuis quelques jours, il est question d’un possible départ de Luis Campos du côté du LOSC. Un dossier évoqué ce jeudi par Christophe Galtier.

Evoqué à l’OM au début du projet de Frank McCourt, Luis Campos a finalement suivi Gérard Lopez au LOSC. Bras droit du Luxembourgeois chez les Dogues, le Portugais a réalisé de très belles opérations dans le nord de la France. Toutefois, cette belle histoire pourrait bien prochainement se terminer. En effet, cela fait maintenant quelques jours qu’il est question d’un possible départ de Luis Campos. En froid avec la direction du LOSC, le dirigeant de 56 ans pourrait donc aller voir ailleurs.

« Vous dire que ça ne me fait rien, ce n’est pas vrai »