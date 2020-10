Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étau risque de se resserrer autour de Griezmann et Dembélé

Publié le 30 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Gros investissements du FC Barcelone sous l'ère Josep Maria Bartomeu, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé pourraient être sacrifiés par la prochaine direction du Barça.

Après six années de présidence et ayant été pour la plupart du temps critiqué, Josep Maria Bartomeu a déposé les armes mardi soir en annonçant sa démission et celle de tous ses collaborateurs et dirigeants. Et ce départ de Bartomeu pourrait déboucher sur d’autres, à l’instar de ceux d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé notamment.

Les flops onéreux de Bartomeu en danger ?