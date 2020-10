Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir d’Allegri totalement relancé ?

Publié le 30 octobre 2020 à 7h45 par A.C.

La piste Massimiliano Allegri pourrait se dégager pour Leonardo, qui souhaiterait l’attirer sur le banc du Paris Saint-Germain.

Les relations entre Thomas Tuchel et Leonardo n’ont jamais été plus tendues que maintenant. Le mercato a laissé des traces et les deux hommes forts du Paris Saint-Germain semblent irréconciliables. Ainsi, l’avenir de Tuchel s’écrirait en pointillés et Leonardo a déjà le remplaçant parfait. Il s’agit, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, de Massimiliano Allegri. Mais l’ancien de la Juventus n’a pas seulement les faveurs du PSG, puisqu’en Italie son nom a été régulièrement lié à l’AS Roma, forte d’un nouveau projet ambitieux avec des tout nouveaux investisseurs.

Sarri plutôt qu’Allegri pour la Roma ?