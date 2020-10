Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et le prochain entraîneur du Barça sera…

Publié le 30 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Entre Xavi Hernandez et Pep Guardiola, Ronald Koeman pourrait être en grand danger pour sa place. Mais l’entraîneur du FC Barcelone peut compter sur Lionel Messi. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Ronald Koeman ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le poste du technicien du FC Barcelone est très convoité et disputé. En effet, depuis la démission de Josep Maria Bartomeu, Victor Font semble être bien parti pour succéder à l’ancien président du Barça . Et Font a les idées claires. Par le passé, il avait déjà fait savoir que même en cas de triplé coupe du roi, championnat et Ligue des champions, Ronald Koeman ne sera pas son entraîneur s’il était élu. Pour Sky Sports , il a même évoqué un retour de Pep Guardiola dont le contrat se termine en juin prochain avec Manchester City. Concernant Xavi Hernandez, autre cible de Victor Font, il aurait assuré à ses dirigeants d’Al-Sadd qu’il resterait jusqu’en 2022 et la Coupe du monde du Qatar. Alors qu’adviendra-t-il de Koeman ?

Guardiola et Xavi, des menaces réelles pour Koeman ?