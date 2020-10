Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce coup de tonnerre était inévitable pour Claude Puel…

Publié le 30 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Ayant initialement posé son veto, Claude Puel a fini par voir Wesley Fofana quitter l’ASSE pour Leicester. Un départ acté d’avance ?

A seulement 19 ans, Wesley Fofana était censé être le leader de la défense de l’ASSE. Dans son projet basé sur la jeunesse chez les Verts, Claude Puel comptait énormément sur son talent. C’est pour cela qu’il avait mis son veto à un départ du natif de Marseille, lui qui était pourtant très courtisé. Cette volonté de l’entraîneur de l’ASSE n’aura finalement pas pu empêcher ce qui était redouté. En effet, Fofana a bien quitté le Forez pour rejoindre Leicester dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€. D’ailleurs, aux yeux de Daniel Riolo, ce transfert était inévitable.

« On sentait qu'à 30 M€, c'était non, mais qu'à 40, ce serait oui »