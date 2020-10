Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean-PSG, un mariage fait pour fonctionner !

Publié le 30 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Auteur d’un nouveau doublé, Moise Kean soigne ses débuts avec le PSG. D’ailleurs, aux yeux de Mevlut Erding, cette union a tout pour fonctionner.

Avec les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG se devait de trouver un nouvel attaquant afin de venir épauler Mauro Icardi à la pointe de l’attaque. Pour Leonardo, la solution a finalement été trouvée en Angleterre. En effet, dans les dernières heures du mercato, c’est Moise Kean qui a posé ses valises dans la capitale, lui qui a été prêté par Everton. A 20 ans, l’Italien va tenter de se relancer au PSG après une dernière saison compliquée en Premier League. Et pour Kean, cela a plutôt bien commencé avec un doublé contre Dijon et un autre doublé ce mercredi contre Basaksehir.

« Le PSG est fait pour lui »