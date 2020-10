Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 29 octobre 2020 à 23h30 par B.C.

Alors qu'un nouveau président sera élu dans les prochains mois au FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait être sacrifié par le successeur de Josep Maria Bartomeu. Un danger dont il aurait eu pleinement conscience au moment d'accepter le poste d'entraîneur chez les Blaugrana.

Nommé à la tête du FC Barcelone par Josep Maria Bartomeu cet été en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman se retrouve aujourd'hui dans une position délicate. En effet, Bartomeu a démissionné de la présidence du Barça ce mardi et plusieurs candidats se sont déjà déclarés pour sa succession. Parmi eux, on retrouve notamment Victor Font, qui a plusieurs fois indiqué vouloir placer Xavi sur le banc de touche. Ronald Koeman pourrait donc être sacrifié par le prochain président, mais selon le journaliste Graham Hunter, l'état d'esprit du Néerlandais n'a pas réellement changé.

« Rien n'a vraiment changé pour Koeman »