Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ de Messi serait toujours d'actualité !

Publié le 29 octobre 2020 à 20h30 par B.C.

Cette semaine, Josep Maria Bartomeu a démissionné de la présidence du FC Barcelone. Une décision qui pourrait avoir son importance pour l'avenir de Lionel Messi, mais ce dernier attendrait encore de gros changements chez les Blaugrana.

Figure emblématique du FC Barcelone, Lionel Messi a surpris son monde durant l'été en annonçant vouloir quitter le club après vingt années de bons et loyaux services. L'Argentin souhaitait utiliser une clause présente dans son bail lui permettant de partir librement, une éventualité rapidement écartée par Josep Maria Bartomeu. Alors que les deux hommes entretenaient une relation compliquée, ce feuilleton n'a fait qu'envenimer la situation jusqu'à pousser Messi à critiquer publiquement son président, déjà dans le collimateur des supporters catalan. Visé par une motion de censure, Bartomeu a ainsi préféré présenter sa démission cette semaine, de quoi relancer la situation de l'attaquant albiceleste sous contrat jusqu'en juin 2021. Aux yeux des supporters, le départ de Bartomeu pourrait amener Lionel Messi à revoir sa position concernant son avenir et accepter de prolonger son bail, mais cela ne serait pas si simple.

Le départ de Bartomeu pourrait ne pas suffire à retenir Messi

Malgré le départ de Josep Maria Bartomeu, l'avenir de la Pulga reste très incertain. En effet, tout dépendra de l'identité du prochain président du FC Barcelone élu au début de l'année 2021 d'après The Athletic . Les différents candidats comptent majoritairement sur l'attaquant de 33 ans, qui apparaît comme une réelle « arme électorale » comme l'expliquait cette semaine le média ibérique ABC . Obtenir les faveurs de la star barcelonaise donnera en effet un avantage certain pour remporter les élections, mais The Athletic explique qu'il est difficile d'imaginer Messi accepter de rester au FC Barcelone si un proche de Sandro Rosell ou Josep Maria Bartomeu remportait les élections. De plus, la présence du désormais ex-président du club culé dans l'organigramme n'était pas l'unique facteur justifiant les envies d'ailleurs du numéro 10 comme l'a expliqué le journaliste Graham Hunter à Sky Sports : « Le départ de Bartomeu doit être une source de satisfaction pour Lionel Messi. Mais est-ce que cela résout tous les problèmes dont Messi parlait dans sa lettre recommandée ? Son besoin de gagner à nouveau la Ligue des champions, son souhait d'être dans une équipe compétitive - cela ne change pas tout. Cela pourrait faire venir Victor Font et Xavi, deux personnes qu'apprécie Messi. Cela pourrait conduire à une nouvelle ère où les signatures pourraient être meilleures, où un système de jeu qui avait été établi sous Pep Guardiola, Frank Rijkaard et Tito Vilanova pourrait être rétabli. Mais ces choses vont-elles se produire automatiquement maintenant que Bartomeu est parti ? Non . » Lionel Messi va donc scruter de près les prochains changements au sein du FC Barcelone pour être certain de pouvoir faire partie d'un projet ambitieux en Catalogne, et un homme en particulier pourrait le convaincre.

Laporta, l'homme qui pourrait tout changer pour Messi