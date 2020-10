Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Malgré le départ de Bartomeu, Messi pourrait claquer la porte !

Publié le 29 octobre 2020 à 19h00 par B.C.

Avec le départ de Josep Maria Bartomeu, l'avenir de Lionel Messi est relancé. Les deux hommes étaient en effet en guerre ces derniers mois, de quoi permettre au Barça d'espérer conserver l'Argentin à la fin de la saison. Cependant, ce coup de tonnerre en interne ne suffira pas à mettre fin aux envies de départ de l'attaquant.

La situation était devenue intenable pour Josep Maria Bartomeu. Visé par une motion de censure, le président du FC Barcelone a décidé de démissionner de son poste ce mardi, une nouvelle qui a certainement ravi Lionel Messi. L'attaquant argentin, désireux de quitter le club culé cet été, avait en effet critiqué le chef d'entreprise de 57 ans pour l'avoir empêché de partir. Désormais, tous les regards sont tournés sur le sextuple Ballon d'Or, dont le départ semblait acté en 2021, lorsque son contrat avec le Barça prendra fin. Mais le départ de Josep Maria Bartomeu pourrait ne pas suffire à convaincre Messi de rester dans son club de cœur selon Graham Hunter, journaliste à Sky Sports .

« Est-ce que le départ de Bartomeu résout tous les problèmes dont Messi parlait ? Non »