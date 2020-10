Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le divorce avec Bartomeu acté depuis longtemps ?

Publié le 29 octobre 2020 à 15h00 par La rédaction

Après plusieurs mois de polémiques, Josep Maria Bartomeu a décidé de démissionner de la présidence de Barcelone. Et selon les médias espagnols, le feu couvait déjà entre Bartomeu et les joueurs du Barça.

Depuis mardi, Josep Maria Bartomeu n’est plus le président de Barcelone. Après de nombreuses polémiques autour de la gestion du club, notamment du cas Lionel Messi, l’espagnol de 57 a décidé d’annoncer sa démission au cours d’une conférence de presse. Lui qui avait aussi souffert de problèmes financiers à Barcelone. Josep Maria Bartomeu aura passé cinq années au club mais les relations entre lui et ces joueurs se seraient déjà dégradées avant même qu’il ne confirme sa démission.

Certains joueurs ne répondaient plus aux SMS de Bartomeu ?